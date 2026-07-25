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Vijf Nederlanders vermist na verdwijning toeristenboot voor kust Indonesië

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 09:48

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Vijf Nederlanders zijn vermist nadat hun boot voor de kust van Indonesië vermist is geraakt. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het AD. De boot raakte vermist voor de kust van het eiland Sulawesi. De autoriteiten sloegen alarm nadat de boot vanuit Tanjung Unauna niet aankwam in Marisa.

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Op de boot bevinden zich naast de vijf Nederlanders een Tsjechische man, een Belgische man, drie Duitsers, een Française en twee Indonesische bemanningsleden.

Bij de zoekactie zijn tientallen reddingsteams ingezet. Zij zoeken vooral langs de oorspronkelijke vaarroute van de boot. Harde wind en hoge golven bemoeilijken de zoekactie.

Door ANP
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