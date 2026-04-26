Raymond Mens over schietpartij Trump: 'Schutter kwam heel dichtbij'

De Amerikaanse president Donald Trump is zaterdag geëvacueerd na een schietpartij bij het Correspondents' Dinner in Washington. In de zaal ontstond paniek toen schoten te horen waren en gasten dekking zochten. Een 30-jarige man uit Californië probeerde met meerdere wapens het evenement binnen te dringen en werd aangehouden.

Amerikakenner Raymond Mens zegt dat de verdachte "wel heel erg dicht in de buurt van het hotel" kwam, "zodanig dat in die zaal zelf de schoten te horen waren". Trump wilde na afloop terug naar het diner. Volgens Mens laat dat zien dat Trump "vol zelfvertrouwen" is en vertrouwt op de beveiliging. In de video hierboven reageert hij op de schietpartij.