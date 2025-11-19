Terug

Twee Nederlandse zussen plotseling in ziekenhuis Istanbul

Vandaag, 22:13

Twee Nederlandse zussen zijn in Istanbul plotseling in het ziekenhuis opgenomen, meldt De Telegraaf. Onze landgenoten waren op vakantie in de Turkse stad en hadden gegeten en gedronken. Ineens werden ze ziek. Het lijkt erop dat ze een voedselvergiftiging hebben opgelopen. De politie doet onderzoek, onder andere in hun hotel.

Dat melden Turkse media, aldus De Telegraaf. De twee zussen waren vanuit Nederland naar het district Fatih in de miljoenenstad gereisd, voor een vakantie. De twee hadden gegeten en gedronken, in de omgeving en in hun hotel, maar het is onduidelijk of ze de voedselvergiftiging daar hebben opgelopen.

Ze verbleven in Mesihpaşa, een wijk in het district Fatih. Die ligt in het historische centrum van de stad, in de buurt van de bekende bezienswaardigheden zoals de Blauwe Moskee en de Aya Sofia. Daar verblijven veel toeristen.

Door ANP

