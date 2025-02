Trump begint met importheffingen, wil ook Europa gaan raken

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag importheffingen aangekondigd voor Canada, Mexico en China. Dat meldt het Witte Huis. Trump kondigde vrijdag ook al aan van plan te zijn om Europa te gaan raken met zulke heffingen, omdat Europa volgens hem de Verenigde Staten jarenlang heeft misbruikt en er een hoog handelsoverschot is voor de Europeanen.

Voor producten uit Canada en Mexico gaat het nu om heffingen van 25 procent. Voor gas uit Canada geldt een heffing van 10 procent. Ook op producten uit China komt een heffing van 10 procent.

Of en wanneer ook op Europese producten heffingen zouden gaan gelden, is nog niet duidelijk. Trump zei vrijdag echter dat dit 'absoluut' gaat gebeuren, mogelijk over enkele weken.

Gevolgen voor Nederland

Zulke heffingen zullen mogelijk zorgen voor minder export vanuit Nederland naar de Verenigde Staten. Als de Europese Unie als tegenreactie ook de importheffingen gaat verhogen, zal dit waarschijnlijk betekenen dat Amerikaanse producten duurder gaan worden. Dit kunnen bijvoorbeeld duurdere smartphones, auto's of brandstof betekenen.

In zijn gesprek met de media sprak Trump ook over de secretaris-generaal van de NAVO, waarbij hij vermoedelijk doelt op Mark Rutte. Volgens hem was de secretaris-generaal in rapportages positief over de invloed van Trump op Europese landen om meer te betalen voor defensie. Dat ziet hij als een rechtvaardiging om ook bij deze mogelijke importheffingen Europese landen hard aan te pakken.