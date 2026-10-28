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Tientallen doden bij ongeluk met twee hogesnelheidstreinen Spanje

Tientallen doden bij ongeluk met twee hogesnelheidstreinen Spanje

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 10:56

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Bij een treinongeval in Spanje zijn tientallen doden gevallen, schrijven Spaanse media. Verschillende media, waaronder dagblad La Vanguardia en de krant ABC, melden dat zeker 46 mensen zijn omgekomen.

In de ochtend botsten twee treinen op elkaar nabij de plaats Urda. Volgens de eerste berichten zou een trein achterop een stilstaande trein zijn gebotst.

Premier is 'diep geschokt'

De Spaanse premier Pedro Sánchez schrijft op X dat hij "diep geschokt" is door het ongeval. "Mijn medeleven, solidariteit en steun gaan uit naar alle slachtoffers en hun families."

Door ANP
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