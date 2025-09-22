Terug

Nederlander sleept geldautomaat achter pick-up in Thailand

Nederlander sleept geldautomaat achter pick-up in Thailand

Vandaag, 07:37

Een 37-jarige Nederlander is in Thailand aangehouden omdat hij probeerde een geldautomaat te stelen. Dat schrijft de Bangkok Post. De man, die door de politie Sijtse wordt genoemd, bond de automaat vast achter een pick-up en reed ermee door de straten van Khon Kaen.

Op beelden die de Thaise krant deelde is te zien hoe de automaat achter het voertuig voort wordt gesleept. Het bizarre tafereel speelde zich af in de stad Khon Kaen, in het noordoosten van het land. De verdachte zou niet ver van de pick-up zijn opgepakt.

Geleende auto gebruikt bij actie

De Nederlander woont volgens de krant al zes jaar in Thailand. Voor de diefstal zou hij ruzie hebben gehad met zijn vrouw. Het voertuig dat hij gebruikte had hij geleend.

De Thaise politie onderzoekt of de man hulp kreeg van anderen bij de poging tot diefstal. Vooralsnog lijkt hij alleen te hebben gehandeld.

ANP

