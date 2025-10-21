Nederlandse toeristen belaagd in Valencia: 'Mijn dochter werd aan haar haren getrokken'

Spaanse activisten die zich verzetten tegen massatoerisme belagen Nederlandse toeristen. Edward* was met zijn familie en schoonfamilie op vakantie in Valencia. Toen zij onderweg waren naar de foodmarket, werden zij volgens Edward bekogeld met lijm, uitgescholden en mishandeld. "Mijn dochter werd aan haar haren getrokken."

De families wilden een fietstocht maken met de markt als eindbestemming. In de binnenstad, waar de straten smal waren, besloten ze af te stappen en verder te lopen met de fietsen aan de hand. Op de route zagen ze rond de dertig activisten de straat blokkeren. Edward liep voorop: "Als we lief vragen, kunnen we er wel langs."

Toen ze langs de activisten wilden lopen, werden ze hevig belaagd. De politie legt achteraf uit dat dit kwam omdat ze toeristen zijn, en dat er in Spanje stevig verzet is tegen massatoerisme. Ze vinden dat toeristen de huizen innemen en de prijzen ervan opdrijven. Dit is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt: toeristen in Barcelona en op de Canarische Eilanden werden eerder natgespoten.

Geschokt door de beelden

"Het is hier wel een uitzondering op de regel in Valencia", vertelt een woordvoerder van Verrassend Valencia, een organisatie die onder meer toeristische fietstochten in de stad organiseert. Zij hebben de beelden gezien en zijn er geschokt over. De organisatie geeft aan dat dit is de eerste keer is dat zij zoiets meemaken in Valencia.

Volgens Edward waren er gelukkig ook Spanjaarden die hun excuses aanboden voor het gedrag van de activisten.

*Edward is een gefingeerde naam, zijn echte naam is bij de redactie bekend.