Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Nederlandse toeristen belaagd in Valencia: 'Mijn dochter werd aan haar haren getrokken'

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 17:09

Link gekopieerd

Spaanse activisten die zich verzetten tegen massatoerisme belagen Nederlandse toeristen. Edward* was met zijn familie en schoonfamilie op vakantie in Valencia. Toen zij onderweg waren naar de foodmarket, werden zij volgens Edward bekogeld met lijm, uitgescholden en mishandeld. "Mijn dochter werd aan haar haren getrokken."

De families wilden een fietstocht maken met de markt als eindbestemming. In de binnenstad, waar de straten smal waren, besloten ze af te stappen en verder te lopen met de fietsen aan de hand. Op de route zagen ze rond de dertig activisten de straat blokkeren. Edward liep voorop: "Als we lief vragen, kunnen we er wel langs."

Toen ze langs de activisten wilden lopen, werden ze hevig belaagd. De politie legt achteraf uit dat dit kwam omdat ze toeristen zijn, en dat er in Spanje stevig verzet is tegen massatoerisme. Ze vinden dat toeristen de huizen innemen en de prijzen ervan opdrijven. Dit is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt: toeristen in Barcelona en op de Canarische Eilanden werden eerder natgespoten.

Geschokt door de beelden

"Het is hier wel een uitzondering op de regel in Valencia", vertelt een woordvoerder van Verrassend Valencia, een organisatie die onder meer toeristische fietstochten in de stad organiseert. Zij hebben de beelden gezien en zijn er geschokt over. De organisatie geeft aan dat dit is de eerste keer is dat zij zoiets meemaken in Valencia.

Volgens Edward waren er gelukkig ook Spanjaarden die hun excuses aanboden voor het gedrag van de activisten.

*Edward is een gefingeerde naam, zijn echte naam is bij de redactie bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Buitenlandse toeristen blijven weg: 'Van de ene ellende in de andere'
Buitenlandse toeristen blijven weg: 'Van de ene ellende in de andere'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.