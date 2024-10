D66 en CDA: schors Hongarije uit Schengen om Russische spionage

D66 en CDA roepen op tot een tijdelijke schorsing van Hongarije uit het Schengengebied, de Europese zone waarbinnen vrij gereisd kan worden. De partijen stellen dat de Hongaarse premier Viktor Orbán de grenzen afgelopen zomer wagenwijd heeft opengezet voor arbeidsmigranten uit Rusland en Belarus. Volgens de oppositiepartijen kunnen spionnen daardoor te makkelijk de Europese Unie betreden en vervolgens vrij reizen tussen de Europese landen.

Wil jij ook het laatste nieuws van Hart van Nederland op je startscherm? In de video bovenaan dit artikel zie je hoe dat moet.

Arbeidsmigranten uit deze landen worden in Nederland streng gecontroleerd, maar in Hongarije is dat nauwelijks het geval, aldus Jan Paternotte (D66). “Ze komen daar op de meest makkelijke manier binnen,” zegt hij. Paternotte wijst erop dat honderden Russen in de afgelopen jaren uit Europa zijn gezet vanwege verdenkingen van spionage of andere criminele activiteiten, zoals brandstichting en het beramen van moordaanslagen.

D66 en CDA willen premier Dick Schoof overtuigen om de schorsing van Hongarije te bepleiten bij zijn Europese collega’s tijdens de top eind deze week. Ze hopen hiervoor voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. De partijen brengen hun voorstel dinsdag naar voren tijdens een Kamerdebat over de Nederlandse inzet op de Europese top.

Voor het eerst

Het is nog nooit eerder gebeurd dat een land is geschorst uit het Schengengebied sinds het verdrag in 1985 werd ondertekend. Volgens Paternotte is het nu echter wel noodzakelijk, omdat Hongarije “het te bont heeft gemaakt” en de Europese regels negeert. Het land reageert volgens hem niet eens meer op vragen van de Europese Commissie, wat de politicus beschrijft als “een middelvinger opsteken.”

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP