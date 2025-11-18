Terug

Rotterdammer (62) overleden na overstromingen in Kaapverdië

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 12:12

Een 62-jarige man uit Rotterdam is zaterdag overleden in het Kaapverdische Tarrafal. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken na berichtgeving van onder meer het AD. De man kwam om het leven nadat zware regenbuien in het gebied tot overstromingen hadden geleid.

Het ministerie laat weten dat de nabestaanden consulaire bijstand krijgen. Over de precieze omstandigheden van het overlijden is nog niets bekendgemaakt. Volgens de plaatselijke radiozender RTC werd het lichaam van de man zaterdag gevonden, enkele dagen nadat hij in zijn auto door het water werd meegesleurd, aldus de krant.

Het slachtoffer zou bekend zijn binnen de Kaapverdiaanse gemeenschap. Het Rotterdamse gemeenteraadslid Steven Lammering Valera (GroenLinks-PvdA) vertelt tegen het AD dat hij op vakantie was met zijn gezin. "Hij heeft zijn gezin kunnen redden, maar is zelf om het leven gekomen."

Tarrafal ligt in het noorden van het eiland Santiago, een van de Kaapverdische Eilanden ten westen van Afrika in de Atlantische Oceaan. Door de hevige regenval kampt de regio al dagen met wateroverlast en modderstromen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

