350.757 keer munt gooien of wormen dronken voeren: Nederlandse onderzoekers winnen Nobelprijs

Een Nobelprijs winnen door tig keer een muntje op te gooien of door wormen dronken te voeren, niet veel mensen kunnen zeggen dat ze dat hebben meegemaakt. Toch is het Nederlandse onderzoekers gelukt. Zij kregen donderdagavond het nieuws dat hun onderzoek in de prijzen is gevallen.

De ('neppe') Nobelprijzen zijn uitgereikt in de categorieën 'Waarschijnlijkheid' en 'Scheikunde'. Hoogleraar Eric-Jan Wagenmakers onderzocht de kans op het landen van een munt op dezelfde kant als waarmee je de munt opgooit. Een ander onderzoek viel in de prijzen door nuchtere en dronken wormen te vergelijken.

Wiebel

De conclusie van het onderzoek van Wagenmakers is klein, maar wel significant. De kans op kop of munt blijkt inderdaad niet fiftyfifty te zijn, maar 51/49. Dit komt door de worp. Wagenmakers legde eerder al uit aan Het Parool: "We hebben een soort wiebel wanneer we met een muntje gooien. Die zorgt ervoor dat de munt net iets langer in de lucht blijft."

Wat zijn de Ig Nobelprijzen? De Ig Nobelprijs is een prijs om 'leuke' wetenschap te eren. Hier wordt gekeken naar bepaalde onderzoeken die in eerste opzicht 'lachwekkend' zijn, maar wel een bijzondere/belangrijke uitkomst hebben. Het is niet de eerste keer dat Nederland in de prijzen gevallen is. Nederlandse onderzoeken die ook gewonnen hebben zijn bijvoorbeeld een onderzoek over dat iedere taal het woord 'huh?' kent en een onderzoek over waarom de Eiffeltoren kleiner lijkt als je naar links leunt.

Ook het wormenonderzoek gaf interessante inzichten. In het onderzoek gingen de wormen tegen elkaar racen en werd er gekeken naar de scheiding van actieve polymeren. De conclusies van dit onderzoek lieten zien dat de manier waarop dit onderzoek werd uitgevoerd, slalomchromatografie, ook bij andere, kleinere, polymeren toegepast kan worden.

De slalomchromatografie kon namelijk goed onderscheid maken tussen de verschillende soorten wormen van 10 tot 40 millimeter. Bij andere, nog kleinere, polymeren kan deze tactiek dus ook toegepast kunnen worden.

In de week van 7 tot 14 oktober worden de Nobelprijswinnaars bekend gemaakt. Of daar een Nederlander tussen zit, weten we nog niet. De uitreiking hiervan zal plaatsvinden op 10 december, in het 'hart van Nobel', Stockholm.