Nederlandse backpacker brengt mazelen naar Panama en belandt in ziekenhuis

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 12:01

Een 21-jarige Nederlandse backpacker is met mazelen opgenomen in een ziekenhuis in Panama-Stad, dat meldt het Panamese ministerie van Volksgezondheid.

De toerist kwam op 23 april het land binnen vanuit Costa Rica. Vrij snel daarna kreeg hij klachten, waaronder koorts, hoesten en een loopneus. Tests wezen vervolgens uit dat hij besmet was met mazelen.

Voordat de Nederlander in Panama terechtkwam, bezocht hij behalve Costa Rica ook Mexico, Guatemala, El Salvador en Nicaragua. Het ministerie benadrukt dat het om een geïmporteerd geval gaat en ziet geen signalen van lokale verspreiding.

Twee jaar geleden was er een mazelen uitbraak op Urk, zoals te zien in deze video:

GGD Flevoland spreekt van lokale uitbraak mazelen op Urk
1:19

Tweede reiziger onderzocht

Naast de Nederlandse toerist wordt een tweede internationale reiziger met vermoedelijke symptomen van de mazelen onderzocht. Volgens het AD gaat het om een 19-jarige Zwitserse toeriste.

Panama spoort alle contacten van de Nederlander op en gaat hen preventief vaccineren. Ook roept het ministerie Panamezen die recent hebben gereisd of contact hebben gehad met toeristen en mazelensymptomen vertonen op om naar het ziekenhuis te gaan en contact met anderen te vermijden. Het is voor het eerst in lange tijd dat de besmettelijke ziekte in het Midden-Amerikaanse land opduikt.

Door ANP

Volwassene overleden aan mazelen: 'Niet alleen een kinderziekte'
Ellen verloor haar zoon aan mazelen: 'Vaccineer je kind alsjeblieft, je leven wordt horror'
