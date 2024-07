Nederlanders opgepakt voor mogelijke spionage bij raketlanceerbasis in Kazachstan

Twee Nederlanders zijn deze week opgepakt en vastgezet in Kazachstan. De mannen zouden samen met een Belg illegaal het terrein van raketlanceerbasis Bajkonoer hebben betreden. Dat melden Kazachse media. Het is niet bekend waarom de mannen daar rondhingen. Volgens het Telegramkanaal SHOT werd onderzocht of de mannen iets met spionage te maken hadden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt bekend te zijn met de arrestaties van de twee Nederlanders, een man van 25 en een van 29. "We hebben bijstand verleend. De mannen zitten niet meer in hechtenis", is het enige wat een woordvoerder van het ministerie erover kwijt wil. Waar ze nu zijn, is onbekend.

De drie mannen zouden door een politiepatrouille zijn gezien toen ze op het terrein waren doorgedrongen tot een tankinstallatie.

Ruimtemissies

Vanaf de basis Bajkonoer, die door Rusland wordt gehuurd van Kazachstan, worden onder meer Sojoez-raketten gelanceerd die worden gebruikt voor ruimtemissies. Ook de ISS-missies van André Kuipers in 2004 en 2011 begonnen in Bajkonoer. De ruimtebasis ligt in een afgelegen woestijngebied en de toegang is zeer beperkt. Het complex wordt heel soms opengesteld voor mensen die de lancering van een ruimtevaartuig willen bijwonen.

Een maand geleden overleed een Franse toerist tijdens een poging om de lanceerbasis te bereiken. Hij overleed in de woestijnhitte door uitdroging.

