Nederland terug in top 5 gelukkigste landen, Finland weer op 1

Waar Finland voor het achtste jaar op rij de gelukkigste bevolking ter wereld heeft, is Nederland weer terug van weggeweest op de vijfde plek. Dat blijkt uit het World Happiness Report, dat donderdag is gepubliceerd. "Mensen zijn veel aardiger dan we hadden verwacht", staat in het onderzoek.

Hoewel Noorwegen een paar plaatsen lager staat dan de andere Scandinavische landen, behoren de Noordse landen net als vorig jaar allemaal weer tot de top tien. Vorig jaar raakte ons ‘kikkerlandje’ zijn vertrouwde vijfde plek kwijt, maar die hebben we nu weer heroverd.

In 2023 was de gemeente Dalfsen door het AD uitgeroepen tot de gemeente met de gelukkigste inwoners van Nederland, zie in de video hierboven.

Geluksfactoren

De geluksonderzoekers identificeerden een aantal factoren die mensen over het algemeen gelukkiger maken, zoals sociale steun, inkomen, levensverwachting, vrijheid en de mate van corruptie. In het rapport werd de periode tussen 2022 en 2024 geanalyseerd.

De auteurs ontdekten dit jaar dat het geloof in de vriendelijkheid van anderen veel sterker samenhangt met geluk dan eerder werd gedacht. "De bevindingen van dit jaar bevestigen een fundamentele waarheid: geluk is geworteld in vertrouwen, vriendelijkheid en sociale verbondenheid", zegt Jeffrey Sachs, een van de redacteuren van het rapport.

Met deze theorie hebben ze een parallel getrokken tussen het geloof dat anderen bereid zijn een verloren portemonnee terug te geven en het geluk van de bevolking. Daar kwam uit dat de Scandinavische landen toplocaties blijken te zijn voor verwachte en daadwerkelijke teruggave van verloren portemonnees.Daarnaast vonden de auteurs een sterk verband tussen het delen van maaltijden met anderen en welzijn in alle wereldwijde regio's. Lara Aknin, een van de redacteuren, legt uit dat menselijk geluk aangestuurd wordt door onze relaties met anderen. "Investeren in positieve sociale verbindingen en deelnemen aan welwillende acties gaan beide gepaard met geluk."

Nieuwkomers in de top 10

De ranglijst omvat 147 landen, waarvan Afghanistan op de laatste plaats staat. Samen met de landen Sierra Leone (146), Lebanon (145), Malawi (144) en Zimbabwe (143), maken ze de onderste rij compleet.

Ook bevat de top tien wat nieuwkomers. Zo voegen de Latijns-Amerikaanse landen Costa Rica en Mexico zich voor het eerst bij de gelukkigste tien landen van de wereld. Costa Rica (6) wist sinds vorig jaar zes plekken te stijgen en Mexico (10) kwam zelfs van buiten de top 20. Dit terwijl de Verenigde Staten een positie is gedaald, naar de 24e plaats. Dit is de laagste positie die het land ooit bereikte.

De 10 gelukkigste landen ter wereld in 2025 1. Finland 2. Denemarken 3. IJsland 4. Zweden 5. Nederland 6. Costa Rica 7. Noorwegen 8. Israël 9. Luxemburg 10. Mexico

Als we naar onze buurlanden kijken, zijn Duitsland (22) en België (14) beide twee plekken gestegen. Luxemburg wist zijn negende plek in de top tien te behouden.