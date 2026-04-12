Lange rij met Hongaarse stemmers voor hotel Den Haag

Ook buiten Hongarije komen mensen in groten getale opdagen om hun stem uit te brengen voor de Hongaarse parlementsverkiezingen, melden Hongaarse nieuwsmedia. Dat leidt op sommige plekken tot flinke rijen.

Zo stonden in Den Haag tegen 06.00 uur 's morgens al zo'n 150 mensen in de rij voor het Leonardo hotel in Den Haag. Tegen half tien was die rij al flink aangezwollen. Volgens 444.hu zouden circa 6300 Hongaren in Nederland zich hebben ingeschreven om hun stem uit te brengen.

Tegen het middaguur bedroeg de wachttijd in Den Haag circa twee uur. Bijna de helft van de geregistreerde kiezers heeft zich op dat moment al gemeld. Op beelden bij Telex.hu is te zien hoe de rij naar de stemlocatie in het Leonardo Hotel doorloopt tot ver langs het pand.

De ambassade in Den Haag was zondag niet bereikbaar voor een reactie. De verkiezingsstrijd gaat tussen premier Viktor Orbán en zijn uitdager Péter Magyar.