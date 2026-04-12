Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Lange rij met Hongaarse stemmers voor hotel Den Haag

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 14:13

Link gekopieerd

Ook buiten Hongarije komen mensen in groten getale opdagen om hun stem uit te brengen voor de Hongaarse parlementsverkiezingen, melden Hongaarse nieuwsmedia. Dat leidt op sommige plekken tot flinke rijen.

Zo stonden in Den Haag tegen 06.00 uur 's morgens al zo'n 150 mensen in de rij voor het Leonardo hotel in Den Haag. Tegen half tien was die rij al flink aangezwollen. Volgens 444.hu zouden circa 6300 Hongaren in Nederland zich hebben ingeschreven om hun stem uit te brengen.

Tegen het middaguur bedroeg de wachttijd in Den Haag circa twee uur. Bijna de helft van de geregistreerde kiezers heeft zich op dat moment al gemeld. Op beelden bij Telex.hu is te zien hoe de rij naar de stemlocatie in het Leonardo Hotel doorloopt tot ver langs het pand.

De ambassade in Den Haag was zondag niet bereikbaar voor een reactie. De verkiezingsstrijd gaat tussen premier Viktor Orbán en zijn uitdager Péter Magyar.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.