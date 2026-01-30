Volg Hart van Nederland
Home Alone-moeder Catherine O'Hara (71) overleden

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 20:37

Actrice Catherine O'Hara is op 71-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar manager bevestigd aan vakblad Variety. O'Hara was bij het grote publiek vooral bekend door haar rol in Home Alone.

In die film speelde ze de moeder van Kevin, het jongetje dat per ongeluk alleen thuis achterblijft. Daarnaast was O'Hara te zien in films als After Hours en Beetlejuice. Ook maakte ze veel indruk met haar rol als Moira Rose in de populaire serie Schitt's Creek. Voor dat personage won ze een Emmy Award.

Over de doodsoorzaak van de actrice is niets bekendgemaakt.

Door ANP

