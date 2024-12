'Gary' uit hitserie Stranger Things overleden aan kanker

Amerikaans acteur Mark Withers is op 77-jarige leeftijd overleden aan alvleesklierkanker. Fans van hitserie Stranger Things zullen hem vooral kennen vanwege zijn rol als lijkschouwer Gary in het allereerste seizoen.

Verder speelde Withers in bekende Amerikaanse series zoals Days of Our Lives, Frasier, Dynasty en True Blood.

Opmerkelijk aan Withers is ook zijn leven voor het acteren, toen hij namelijk bekend stond als American Footballer was voor Penn State University in Pennsylvania.

ANP