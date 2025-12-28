Actrice, zangeres en fotomodel Brigitte Bardot (91) overleden

Actrice Brigitte Bardot is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Fondation Brigitte Bardot zondag bekendgemaakt. De Française stelde onlangs haar fans nog gerust, nadat ze voor de tweede keer in korte tijd in het ziekenhuis was opgenomen.

"De Brigitte Bardot Foundation maakt met groot verdriet het overlijden bekend van haar oprichtster en presidente, mevrouw Brigitte Bardot, een wereldberoemde actrice en zangeres, die ervoor koos haar prestigieuze carrière op te geven om haar leven en energie te wijden aan dierenwelzijn en haar stichting", aldus de verklaring, zonder de dag of plaats van overlijden te noemen.

Sekssymbool

Bardot was opgeleid als balletdanseres, maar groeide in de jaren vijftig uit tot sekssymbool. Ze brak in 1956 internationaal door met de film Et Dieu... créa la femme. In 1960 speelde ze de rol van Dominique Marceau in de Oscar-genomineerde film La Vérité, over twee zussen die verliefd zijn op dezelfde man. Haar laatste film maakte ze in 1973.

Het Franse filmicoon is vier keer getrouwd geweest. Ze trouwde in 1952 met filmmaker Roger Vadim en scheidde in 1957. Later volgden huwelijken met acteur Jacques Charrier, met wie ze een zoon kreeg, en miljonair Gunter Sachs. In 1992 trouwde Bardot met de extreemrechtse politicus Bernard d'Ormale.

Opspraak

Na haar filmcarrière zette Bardot zich in als dierenactiviste. Ze protesteerde onder meer tegen de jacht op zeehonden en werkte samen met de milieuorganisatie Sea Shepherd Conservation Society.

Bardot raakte aan de andere kant in opspraak om uitspraken over immigratie, de islam en homoseksualiteit. In 2025 sprak ze haar steun uit voor de Franse filmmaker Gérard Depardieu, die door tientallen vrouwen beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag, aanranding en verkrachting.