Familie ziet Nederlandse toerist verdrinken in Suriname

De politie van het bureau Atjoni heeft zondag het lichaam van een Nederlandse toerist geborgen bij recreatieoord Felu in Nieuw Aurora, Suriname. Het slachtoffer werd in het water aangetroffen.

De toerist was samen met familieleden op het recreatieoord voor ontspanning. Tijdens het zwemmen op zaterdag 28 februari verdween hij op een gegeven moment in de diepte. Hulp mocht niet meer baten.

De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht van het incident.