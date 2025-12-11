VIDEO: Poedelnaakte Nederlanders rennen door centrum van Duitse stad Kleve

Een groep Nederlandse mannen heeft maandagmiddag voor opschudding gezorgd in het Duitse Kleve. Negen mannen, vermoedelijk twintigers, renden volledig naakt door het centrum van het stadje, net over de grens bij Nijmegen. Ze passeerden onder meer het kasteel Schwanenburg, voordat ze in auto met Nederlandse kentekens stapten en uit het zicht verdwenen. Dat meldt de Duitse omroep WDR.

Meerdere omstanders filmden de opmerkelijke actie. De beelden doken kortstondig op op sociale media, maar zijn inmiddels grotendeels verwijderd. De regionale krant NRZ omschrijft de groep als "luidruchtige Nederlanders".

Geen strafbaar feit

De Duitse politie kreeg na het incident meerdere meldingen over de naakte groep. Wat het motief was voor de stunt is vooralsnog onduidelijk. Volgens de politie zou het kunnen gaan om een weddenschap, een vrijgezellenfeest of een hype op sociale media. Tegenover NRZ laat de politie weten dat het incident wordt gezien als openbare zedenschennis, maar dat het niet als strafbaar feit wordt aangemerkt.