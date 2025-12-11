Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

VIDEO: Poedelnaakte Nederlanders rennen door centrum van Duitse stad Kleve

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 10:04

Link gekopieerd

Een groep Nederlandse mannen heeft maandagmiddag voor opschudding gezorgd in het Duitse Kleve. Negen mannen, vermoedelijk twintigers, renden volledig naakt door het centrum van het stadje, net over de grens bij Nijmegen. Ze passeerden onder meer het kasteel Schwanenburg, voordat ze in auto met Nederlandse kentekens stapten en uit het zicht verdwenen. Dat meldt de Duitse omroep WDR.

Meerdere omstanders filmden de opmerkelijke actie. De beelden doken kortstondig op op sociale media, maar zijn inmiddels grotendeels verwijderd. De regionale krant NRZ omschrijft de groep als "luidruchtige Nederlanders".

Geen strafbaar feit

De Duitse politie kreeg na het incident meerdere meldingen over de naakte groep. Wat het motief was voor de stunt is vooralsnog onduidelijk. Volgens de politie zou het kunnen gaan om een weddenschap, een vrijgezellenfeest of een hype op sociale media. Tegenover NRZ laat de politie weten dat het incident wordt gezien als openbare zedenschennis, maar dat het niet als strafbaar feit wordt aangemerkt.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.