Dronken fan klimt op Nederlandse ploegleidersauto bij wielerwedstrijd Italië

Twee dronken wielerfans hebben zaterdag voor opschudding gezorgd tijdens een wedstrijd in Italië. Bij de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali klom een van hen op een ploegleidersauto van de Nederlandse ploeg Visma - Lease a Bike.

Op beelden is te zien hoe één van de mannen bovenop de auto staat en aan een fiets op het dak zit. Volgens de ploeg probeerde hij die te stelen. Op het moment dat de bestuurder gas geeft, verliest de man zijn evenwicht.

Agressief

De andere fan gedroeg zich volgens Visma agressief en sloeg met zijn vuist tegen het autoraam. "Dit incident nemen wij hoog op, omdat hiermee de veiligheid van collega's in gevaar komt", zegt teambaas Richard Plugge in een verklaring van de ploeg.

De medewerkers in de auto bleven ongedeerd, maar zijn wel geschrokken. Het lukte de mannen uiteindelijk niet om een fiets mee te nemen en er is geen schade ontstaan.

De ploeg heeft het incident gemeld bij de organisatie en de politie. Of de twee fans nog worden vervolgd, is niet duidelijk. De wedstrijd vond plaats in de Noord-Italiaanse regio Veneto.