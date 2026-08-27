'Oorlogsmisdadiger Ratko Mladić (84) overleden in Den Haag'

De Bosnisch-Servische oud-opperbevelhebber Ratko Mladić is op 84-jarige leeftijd overleden in een gevangenis in Den Haag. Dat melden Servische staatsmedia. Mladić kampte al langere tijd met gezondheidsproblemen.

Mladić werd veroordeeld door het Joegoslaviëtribunaal en zat vast in de gevangenis in Scheveningen. De Verenigde Naties hebben daar een aparte afdeling onder eigen leiding. Hij vroeg vorig jaar nog om zijn vrijlating vanwege zijn slechte gezondheid, maar dat werd geweigerd.

Mladić gaf leiding aan de troepen die in 1995 in Srebrenica 8000 Bosnische moslimmannen en -jongens vermoordden.

Hij werd al aan het eind van de oorlog in staat van beschuldiging gesteld door het net opgerichte Joegoslavië-tribunaal. Hij was jarenlang voortvluchtig, maar werd in mei 2011 alsnog gearresteerd op het Servische platteland.

Veroordeeld tot levenslang

Een jaar later begon zijn proces in Den Haag. In 2017 werd hij veroordeeld tot levenslang, maar zowel hijzelf als de aanklagers gingen in hoger beroep. De aanklagers wilden dat hij werd veroordeeld voor nog meer misdaden. In 2021 werd hij in hoger beroep opnieuw tot levenslang veroordeeld.

Zelf zei Mladić dat hij enkel zijn militaire plicht had gedaan door zijn land te verdedigen. Door veel Serviërs in Bosnië en Servië wordt hij als oorlogsheld gezien.