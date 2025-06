Defensieminister: bezig met weghalen Nederlandse militairen die klemzaten in Irak

Er wordt momenteel gewerkt aan het weghalen van een deel van de Nederlandse militairen uit Irak. Dat zei demissionair defensieminister Ruben Brekelmans aan tafel bij Café Kockelmann op NPO 1. De minister zei dat hij mogelijk op zeer korte termijn al meer kan melden, als de militairen veilig zijn geland.

Eerder deze week bleek dat Nederlandse militairen Irak niet kunnen verlaten door de oplopende spanningen tussen Iran en Israël. Zondag kwam de Nationale Veiligheidsraad bijeen na de Amerikaanse aanval op Iran. Demissionair premier Dick Schoof riep daarna alle partijen op tot terughoudendheid om verdere escalatie te voorkomen (zie bovenstaande video).

Een woordvoerder van de Koninklijke Landmacht legt uit dat het gaat om zeventig militairen, van wie het vertrek uit Irak al eerder gepland stond. Omdat het luchtruim van dat land gesloten is, zaten zij daar klem.

Deel weggehaald

De militairen in kwestie zijn lid van de Luchtmobiele Brigade. In totaal zijn ongeveer 150 Nederlandse militairen van deze 'Rode Baretten' in Irak om de stabiliteit en veiligheid in het land te versterken, als onderdeel van de NAVO-missie daar. De werkzaamheden van deze Force Protection-eenheid zitten er inmiddels op, dus de militairen zouden eigenlijk al terug in Nederland moeten zijn.

Aan het vertrek van ongeveer de helft van deze groep wordt nu dus gewerkt. De andere helft kan "misschien iets later vertrekken", zei Brekelmans bij Café Kockelmann.

ANP