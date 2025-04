Dagje naar Venetië wordt twee keer zo duur

Venetië gaat meer toegangsgeld van toeristen vragen voor een kort bezoek aan de stad. Vanaf Goede Vrijdag moeten bezoekers die niet van tevoren een kaartje hebben besteld 10 euro betalen en dat is twee keer zoveel als vorig jaar. Wie zich voor een kort bezoek langer dan drie dagen van tevoren aanmeldt, betaalt 5 euro.

Het entreegeld voor korte bezoeken overdag is vorig jaar ingevoerd. Burgemeester Luigi Brugnaro zegt daarmee op drukke dagen de toestroom van toeristen te willen indammen. Het eerste betaalseizoen van dit jaar begint vrijdag en duurt tot het eerste weekend in mei.

In het zomerseizoen zijn er ook veel dagen dat het entreegeld moet worden betaald. In totaal zijn er dit jaar 54 dagen dat iemand die in de oude stad wil rondkijken een kaartje moet kopen. Dat zijn bijna twee keer zoveel dagen als vorig jaar. Zonder kaartje bestaat het risico op een boete van 300 euro. Toeristen die in Venetië overnachten gelden niet als korte bezoekers.

ANP