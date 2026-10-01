Jessica Villerius was bij mislukte executie Christa Pike: 'Moeite om na te vertellen'

De Nederlandse documentairemaker Jessica Villerius heeft de mislukte executie van Christa Pike in Tennessee van dichtbij meegemaakt. "Ik heb moeite om het na te vertellen, het is echt bizar", vertelt ze donderdagmiddag bij Radio 538.

Villerius stond buiten de executiekamer te wachten. Na twee uur begon duidelijk te worden dat er iets mis was. Een executie duurt volgens haar normaal ongeveer een uur. "We waren al twee uur verder en collega's zeiden ook: 'Dit is niet goed'."

In shock

Niet lang daarna reden ambulances en de brandweer met hoge snelheid richting het executiegebouw. "Iedereen was in shock."

Volgens Villerius is het aannemelijk dat het niet lukte om de aderen van Pike goed aan te prikken. Daardoor zouden de twee toegediende dodelijke injecties mogelijk niet goed in haar lichaam terecht zijn gekomen. Ze zegt daarbij dat dit nog niet zeker is.

Eerst redden, daarna opnieuw executeren

Pike werd naar een ziekenhuis gebracht, waar ze volgens haar advocaat "levensreddende maatregelen" kreeg. Het wrange is volgens Villerius dat Pike nu eerst gered moet worden, maar daarna opnieuw geëxecuteerd zou kunnen worden.

"Ze hebben eerst twee keer geprobeerd iemand om te brengen, en dan moeten ze zorgen dat iemand weer wordt gered." Volgens Villerius zou de staat de executie daarna juridisch opnieuw mogen uitvoeren.

Moeder slachtoffer woedend

De mislukte executie heeft ook grote gevolgen voor de moeder van het slachtoffer. Villerius sprak haar die nacht nog. "Die was woedend." Volgens Villerius vindt de vrouw dat de staat de executie heeft verprutst en daarmee respectloos omgaat met haar overleden dochter.

Pike kreeg de doodstraf voor de moord op de 19-jarige Colleen Slemmerin 1995. De moord kreeg destijds veel aandacht, onder meer omdat er een pentagram in de borst van het slachtoffer was gekerfd. De toen 17-jarige vriend van Pike kreeg levenslang. Een derde tiener stond op de uitkijk en kreeg een voorwaardelijke straf in ruil voor haar medewerking.

Villerius volgt de laatste dagen van Pike voor een documentaire die volgend jaar verschijnt.