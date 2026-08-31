Nederlandse vrouw zwaargewond door hondenaanval in Azerbeidzjan

Een Nederlandse vrouw is zaterdag zwaargewond geraakt door een aanval van een roedel honden in het bergachtige gebied Shaki in Azerbeidzjan. Ze moest door de Staatsgrensdienst uit het moeilijk begaanbare gebied worden gered. Dat meldt de Azerbeidzjaanse nieuwssite Caliber en bevestigt Buitenlandse Zaken maandag. Die staat haar en haar familie bij.

De vrouw arriveerde woensdag in Azerbeidzjan en begon zaterdagochtend aan een wandeltocht in de bergen, aldus Caliber. In het dorp Bash Zayzid werd ze aangevallen door honden en liep ze ernstige open wonden op aan haar hoofd en lichaam.

Vrouw onderging spoedoperatie

Na een melding aan de Staatsgrensdienst over het incident, werden een medisch team en een reddingsteam naar het gebied gestuurd om de vrouw te evacueren. De reddingsoperatie vond 's nachts plaats op een hoogte van ongeveer 2000 meter in moeilijk begaanbaar bergterrein. Na eerste hulp te hebben gekregen, werd de toeriste per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Shaki, waar ze een spoedoperatie onderging, aldus de nieuwssite.