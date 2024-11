Tweede Kamer wil dat werkende Oekraïner gaat meebetalen aan zorgkosten

Naar Nederland gevluchte Oekraïners met een baan moeten gaan meebetalen aan hun zorgkosten, vindt de Tweede Kamer. Het kabinet zou dat "op korte termijn" moeten regelen.

Eerder dit jaar maakte voormalig staatssecretaris Eric van der Brug van Asiel bekend dat werkende Oekraïners moeten gaan meebetalen aan hun opvang, zoals je ziet in bovenstaande video.

Oekraïners die de oorlog in hun land zijn ontvlucht, krijgen in Nederland onderdak en zorg zonder veel van de voorwaarden waar asielzoekers wel aan moeten voldoen. Gemeenten mogen van Oekraïners met een inkomen vanaf volgend jaar wel een bijdrage van 105 euro per maand vragen, maar dat vindt een Kamermeerderheid onder aanvoering van regeringspartijen NSC en BBB niet genoeg.

Vaste bijdrage

Asielminister Marjolein Faber zou bijvoorbeeld een vaste bijdrage (een 'forfaitair bedrag') kunnen vragen, oppert de Kamer. Maar het zou ook "anderszins" kunnen worden geregeld.

Gemeenten waarschuwen al langer dat het moeilijk is om Oekraïners te laten meebetalen aan de kosten. Het is bijvoorbeeld moeilijk voor de gemeenten om te achterhalen hoeveel de Oekraïners precies verdienen. Zonder die informatie kunnen ze niet vaststellen of de vluchtelingen een eigen bijdrage moeten betalen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP