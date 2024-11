Hoe een bootje uit Delft Oekraïense soldaten gaat helpen in oorlogsgebied

Van kogelvrije vesten tot aan oude ambulances, als kleine landje voorzien we de Oekraïense soldaten aan het front van allerlei hulpmiddelen. Ook ingenieur Martijn Otten uit Delft voelde een dringende behoefte iets te doen nadat hij met hulporganisatie Protect Ukraine het oorlogsgebied had bezocht. Daar hoorde hij hoe moeilijk het is om soldaten te bevoorraden via het water.

Samen met vier bevriende ingenieurs ging hij vrijwillig aan de slag en binnen een paar maanden ontwikkelden ze de aquadrone, een op afstand bestuurbaar bootje die de frontsoldaten kan voorzien van alles wat belangrijk is. Donderdag, een paar uur voor vertrek naar Oekraïne, werd nog een laatste testvaart gemaakt.

Uiterst belangrijk volgens Martijn, want hij hoopt hiermee een verschil te kunnen maken voor de Oekraïense soldaten. Martijn: "Toen ik daar was, vertelde een van de mariniers over de logistieke uitdagingen waarmee ze te maken hadden. Toen scheidde een rivier hun troepen van de basis en alle pogingen om ze te bevoorraden werd door de Russen bestookt met van alles. Oversteken was een kans van fifty fifty op overleven. Daarom hebben we dit gedaan. Als het succesvol blijkt willen we er veel meer gaan maken."