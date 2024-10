Teller Giro555-actie Midden-Oosten loopt op: 21 miljoen euro ingezameld

Via Giro555 is tot nu toe 21.498.755 euro opgehaald voor slachtoffers van het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten. Aan het einde van de actiedag afgelopen woensdag was zo'n 15 miljoen opgehaald, een veel lager bedrag dan bij een eerdere acties.

In aanloop naar de actie ontstond discussie in de samenleving over de besteding van het opgehaalde geld (zie bovenstaande video), omdat dat ook naar Israël gaat. De voorzitter van de actie zei toen dat de "polarisatie in de samenleving" en de discussie over de actie niet zouden helpen bij inzamelen van zoveel mogelijk geld.

Opbrengst

De opbrengst wordt besteed aan hulp in Gaza, Libanon, Israël, de Westelijke Jordaanoever en Syrië. Zo wordt in Libanon gezorgd voor opvanglocaties, water, dekens en voedsel. In Gaza wordt een tweede dosis poliovaccinaties gegeven aan kinderen onder de tien jaar.

Giro555 is een initiatief van tien samenwerkende hulporganisaties.

ANP