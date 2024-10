Nederlands verzorgingshuis geraakt bij inslag in Israël

Bij een inslag, mogelijk door brokstukken van een neergehaalde drone, is er schade ontstaan aan het verzorgingshuis Beth Juliana in de Israëlische kustplaats Herzliya. Dat gebeurde rond 22.00 uur lokale tijd. Er zijn geen gewonden gevallen, meldt een medewerker aan persbureau ANP.

In Beth Juliana zitten veel ouderen met een Nederlandse achtergrond en overlevenden van de Holocaust. Het is voor het eerst sinds de oorlog tussen Hamas en Israël ruim een jaar geleden begon dat er schade is ontstaan aan het verzorgingshuis.

Donderdag werd Giro555 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers van het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. Nederlanders hebben echter wel twijfels over de hulpactie (zie bovenstaande video).

Volgens het Israëlische leger ontstond schade door drones die vanuit Libanon werden afgevuurd, meldt The Times of Israel. Een van de drones werd neergehaald, een andere drone of brokstukken daarvan troffen een gebouw in Herzliya, vermoedelijk het verzorgingshuis.

Op onderstaande beelden is de schade te zien:

ANP