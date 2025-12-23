Vernielingen bij Britse ambassade wegens 'medeplichtigheid' in geweld Gaza

Zowel op maandag als op dinsdag zijn er vernielingen geweest bij de Britse ambassade in Den Haag, meldt de politie. Maandag rond 06.00 uur is een steen door een ruit aan de Lange Voorhout gegooid en is graffiti op het gebouw gespoten. Daarvoor is een 38-jarige man uit Den Haag aangehouden. Dinsdag zijn de deur en gevel met rode vloeistof beklad.

De aangehouden verdachte heeft op zijn Instagramaccount zijn daad toegelicht. "Momenteel worden in het Verenigd Koninkrijk tientallen mensen vastgehouden en gecensureerd, alleen maar omdat ze zich uitspraken tegen de Britse medeplichtigheid aan het afslachten van het Palestijnse volk." Wie de overheid daar bekritiseert, wordt opgesloten en monddood gemaakt, stelt hij.

De man voorspelt na zijn daad aangehouden te worden op basis van vernieling. Dit is volgens hem een stuk minder erg dan de verdenking in het VK van terrorisme wanneer iemand daar demonstreert met een bordje "stop de genocide in Gaza". De man zegt verantwoordelijkheid te nemen voor zijn actie en daarvoor terecht te willen staan.

In Den Haag worden regelmatig demonstraties en protesten georganiseerd tegen het geweld in de Gazastrook:

0:47 ME houdt demonstranten op afstand van ingang ministerie Buitenlandse Zaken

Honger- en dorststaking uit solidariteit

De advocaat van de man laat weten dat hij dinsdagmiddag in vrijheid wordt gesteld. Zijn zaak wordt 14 januari door de rechter behandeld. Iemand van Justice Now!, een tak van milieuactiegroep Extinction Rebellion die de verdachte daarvan kent, zegt dat de man sinds zijn aanhouding in honger- en dorststaking is gegaan. Hij zou daardoor sinds zijn actie maandagochtend vroeg niet meer hebben gedronken. Zijn advocaat bevestigt dat. Zijn cliënt doet dit in solidariteit met gevangenen in hongerstaking in het VK.

In het Verenigd Koninkrijk zijn nog zes van de acht jonge demonstranten in gevangenschap in hongerstaking. Sommigen wachten al meer dan een jaar op hun proces. Het wordt gezien als de grootste hongerstaking in het VK sinds 1981. Drie van hen eten al meer dan vijftig dagen niet.

De actie van dinsdag is nog niet opgeëist. Er zijn dan ook nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt de zaak.