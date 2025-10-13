Schoof: vrijlating gijzelaars door Hamas is "enorme opluchting"

Het demissionaire kabinet verwelkomt de vrijlating van de laatste nog levende Israëlische gijzelaars maandagochtend. Minister president Dick Schoof spreekt op X van "een enorme opluchting", maar benadrukt dat ook de lichamen van overleden gijzelaars snel moeten worden overgedragen. Ook Israël moet zich volgens de premier aan zijn kant van de afspraken houden, zoals het toelaten van veel meer humanitaire hulp in Gaza.

"Vandaag is een belangrijke nieuwe stap gezet", aldus Schoof. "Maar er is nog een lange weg te gaan richting vrede." De premier is maandag zelf in Egypte waar mede op Amerikaans initiatief ruim twintig landen bespreken hoe het verder moet nu Israël en Hamas allebei hebben ingestemd met de eerste fase van een vredesplan voor de regio.

Nog veel werk aan de winkel

"We halen opgelucht adem dat zij hun geliefden weer in de armen kunnen sluiten na twee helse jaren in de handen van Hamas", zegt demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) op X. "Ik leef ook intens mee met de families die deze nachtmerrie hebben moeten doorstaan."

De minister noemt het "vreselijk" dat veel gijzelaars het niet hebben overleefd. "Belangrijk dat de lichamen zo snel mogelijk worden teruggebracht naar Israël, zodat hun dierbaren waardig afscheid kunnen nemen."

Van Weel dankt opnieuw de Amerikaanse president Donald Trump, maar ook Egypte, Qatar en Turkije voor hun bemiddelende rol in het conflict. Israël en Hamas gingen vorige week akkoord met de eerste fase van een vredesvoorstel. Inmiddels is in Gaza een staakt-het-vuren van kracht.