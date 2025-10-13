Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Schoof: vrijlating gijzelaars door Hamas is "enorme opluchting"

Gaza-conflict

Vandaag, 10:55 - Update: 14 minuten geleden

Link gekopieerd

Het demissionaire kabinet verwelkomt de vrijlating van de laatste nog levende Israëlische gijzelaars maandagochtend. Minister president Dick Schoof spreekt op X van "een enorme opluchting", maar benadrukt dat ook de lichamen van overleden gijzelaars snel moeten worden overgedragen. Ook Israël moet zich volgens de premier aan zijn kant van de afspraken houden, zoals het toelaten van veel meer humanitaire hulp in Gaza.

"Vandaag is een belangrijke nieuwe stap gezet", aldus Schoof. "Maar er is nog een lange weg te gaan richting vrede." De premier is maandag zelf in Egypte waar mede op Amerikaans initiatief ruim twintig landen bespreken hoe het verder moet nu Israël en Hamas allebei hebben ingestemd met de eerste fase van een vredesplan voor de regio.

Nog veel werk aan de winkel

"We halen opgelucht adem dat zij hun geliefden weer in de armen kunnen sluiten na twee helse jaren in de handen van Hamas", zegt demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) op X. "Ik leef ook intens mee met de families die deze nachtmerrie hebben moeten doorstaan."

De minister noemt het "vreselijk" dat veel gijzelaars het niet hebben overleefd. "Belangrijk dat de lichamen zo snel mogelijk worden teruggebracht naar Israël, zodat hun dierbaren waardig afscheid kunnen nemen."

Van Weel dankt opnieuw de Amerikaanse president Donald Trump, maar ook Egypte, Qatar en Turkije voor hun bemiddelende rol in het conflict. Israël en Hamas gingen vorige week akkoord met de eerste fase van een vredesvoorstel. Inmiddels is in Gaza een staakt-het-vuren van kracht.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.