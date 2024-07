Wegwerkzaamheden lopen uit: A9 iets langer dicht

De snelweg A9 blijft tot maandagochtend 07.00 uur in beide richtingen dicht. Dat meldt Rijkswaterstaat. De weg is sinds vrijdagavond tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht grotendeels afgesloten, omdat er een nieuw brugdek wordt geplaatst. Maar door de harde wind is de plaatsing uitgesteld.

Zondagavond om 23.00 uur wordt gestart met het inhijsen van het nieuwe dek van de Schipholbrug. "Zoals het er nu naar uitziet, moet het lukken. En dan kan de weg om 07.00 uur weer helemaal open", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De werkzaamheden zouden eigenlijk tot maandagochtend 05.00 uur duren.

Forse extra reistijd

Doordat de weg later dan gepland weer opent, moeten weggebruikers rekening houden met forse extra reistijd. Die kan oplopen tot een uur, waarschuwt Rijkswaterstaat.

Door de afsluiting van de A9 is het net als zaterdag ook zondag druk op de andere snelwegen rond Amsterdam. Op de A4, A9 en A10 is sprake van langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. De vertraging loopt rond 14.30 uur op tot zeker een kwartier, meldt de ANWB.

ANP