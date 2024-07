'Plan in de maak voor nieuwe veerdienst tussen Groningen en Noorwegen'

Na het faillissement van de Holland Norway Lines wordt er in de Provinciale Staten gesproken over het opstarten van een nieuwe veerdienst tussen het Groningse Eemshaven en Noorwegen. Dat bevestigt gedeputeerde Henk Emmens (BBB) aan RTV Noord.

De Holland Norway Lines voer tot het faillissement in september 2023 tussen Eemshaven en het Noorse Kristiansand. Nu lijkt de provincie de veerdienst opnieuw te willen opstarten. Er zouden al gesprekken zijn gevoerd met havenbedrijf Groningen Seasports en een lokale ondernemer. Ook zouden er gesprekken lopen met een haven in Noorwegen, maar om welke haven het precies gaat, is niet duidelijk.

Emmens zegt daar op dit moment geen extra uitspraken over te kunnen doen. "Wij kunnen wel zeggen dat we de gesprekken voeren omdat de verbinding met Noorwegen kansen biedt voor handel en toerisme", aldus de BBB-gedeputeerde.

Lessen getrokken

Er zijn wel lessen getrokken uit het faillissement van de vorige veerdienst. Zo moet het voor de nieuwe veerboot makkelijker worden om aan- en af te meren en moet er meer ruimte komen voor vrachtverkeer. Daarnaast moet de nieuwe veerdienst ook aantrekkelijk worden voor Noorse toeristen om naar Nederland te komen.