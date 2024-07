Wandelaars stuiten op menselijk graf op braakliggend terrein bij Almere

Je zou tijdens je wandeling met de honden maar plots uitkomen bij een graf. Een graf, op een plek wat op het eerste gezicht veel weg heeft van een braakliggend terrein. De bloemen en rouwwensen spreken boekdelen, maar iets klopt er niet. Dit braakliggend terrein vlakbij Almere lijkt alles behalve iemands laatste rustplaats. Toch is er vrijdag opnieuw een uitvaart op deze nieuwe islamitische begraafplaats.

De verbazing was groot bij de 19-jarige Janey toen zij woensdagmiddag rond drie uur een wandeling maakte met haar vader en honden. Ze zag op een braakliggend terrein, langs de Ibisweg en vlakbij een grote supermarkt, opeens een verhoging met daarop bloemen en allerlei lintjes. "Het leek al heel erg op een graf, maar ik kon me dat echt niet voorstellen", vertelt Janey. "Langzaam maar zeker kwam het besef dat het daadwerkelijk om een graf ging."

"Men zegt dat dit een islamitische begraafplaats moet worden. Maar waarom staat er dan niks? Er staan geen borden, geen hekken, helemaal niets. Wij herkenden het als graf, maar misschien dat andere mensen dit niet zo hadden gezien? Of dat ze misschien iets zouden hebben gedaan wat niet kon?!"

Bordjes in de grond slaan

De stichting Nederlandse Moslim Associatie (NMA) is eigenaar van het stuk grond en dus de begraafplaats en is ook geschrokken van het nieuws dat mensen hun honden uitlaten op hun begraafplaats.

"Dat is niet helemaal de bedoeling", vertelt Sheriel Nabie, voorzitter van de NMA. "Wij hebben gelijk bordjes laten drukken die moeten aangeven dat dit nu een begraafplaats is." Nabie belooft aan Hart van Nederland dat hij ze vrijdag hoogstpersoonlijk de grond in gaat slaan. "Dan moet het wel duidelijk zijn toch?", lacht hij.

Het is inderdaad even wenen dat er nu hier een begraafplaats 'gerealiseerd' gaat worden, zegt Nabie verder. "Iemand moet de eerste zijn, nu is dat nog een vreemd gezicht maar naar mate de jaren vorderen komen er steeds meer graven bij, dan kan iedereen het zien dat je een begraafplaats betreed. Er moeten ook nog bomen en struiken worden geplant en paden aangelegd worden. Dan gaat het er al meer uitzien als een laatste rustplaats."

Niet verplicht

Navraag bij de gemeente Almere leert dat het niet niet wettelijk verplicht is om een nieuwe begraafplaats eerst in te richten als laatste rustplaats. "Als de gemeente zelf een begraafplaats op gemeentegrond realiseert, is het gebruikelijk dat we eerst het terrein inrichten alvorens er daadwerkelijk overledenen begraven worden. Maar dit is dus niet wettelijk verplicht ook niet voor een begraafplaats op particuliere grond."