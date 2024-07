Heftige beelden tonen gedwongen uitzetting Syriër op Schiphol

Migratieorganisatie MiGreat heeft videobeelden vrijgegeven van een gedwongen poging tot uitzetting van een Syrische asielzoeker in Nederland. De beelden tonen hoe de man hardhandig wordt vastgebonden op vliegtuigstoelen, terwijl hij roept dat hij geen lucht krijgt.

De man werd op 20 mei op een vlucht naar Bulgarije gezet, het land waar hij als asielzoeker geregistreerd stond. Volgens zijn eigen verklaring werd hij in Bulgarije mishandeld, waarna hij naar Nederland vluchtte.

Op grond van de EU-afspraken (Dublin-verordening) moet een asielzoeker de procedure doorlopen in de lidstaat waar hij als eerste geregistreerd staat. Nederland had zes maanden de tijd om hem terug te sturen naar naar Bulgarije. Op de laatste dag voor het verstrijken van die termijn werd de Syriër vanaf Schiphol uitgezet.

'Zuurstof!'

Een medewerker van MiGreat en sympathisant van deze organisatie gingen aan boord van het vliegtuig om de uitzetting tegen te houden. In hun videobeelden is te zien hoe de man, die we in dit artikel Joost noemen, vastgebonden op de stoelen ligt terwijl zijn mond wordt dichtgehouden. "Zuurstof, zuurstof, zuurstof!" schreeuwt hij.

De arts die aanwezig was om Joost te begeleiden, stelde dat de medewerker ‘gewoon’ weer kon zitten. "Er is niks aan de hand. Deze meneer gaat gewoon naar het buitenland. Zodra we in de lucht zijn is het over, want ze weten dat dit het enige moment is om zich te verzetten", zei de arts. Na 45 minuten werd MiGreat uit het vliegtuig verwijderd.

Toch asielaanvraag

Eenmaal terug op het vliegveld zagen de medewerkers drie ambulances naar het vliegtuig rijden. Later bleek dat het om Joost ging. Volgens hem was hij geslagen en had hij zijn bewustzijn verloren. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht.

Die avond werd hij ontslagen uit het ziekenhuis. De dag erna mocht hij het vreemdelingendetentiecentrum verlaten. Omdat de zes maanden inmiddels waren verstreken, is hij naar Ter Apel gegaan waar hij zijn asielprocedure mag vervolgen.

Passagiersvluchten

Met het delen van de beelden wil MiGreat aantonen dat uitzettingen soms gewelddadig gaan. En dat het gebeurt op passagiersvluchten, waar iedereen getuige kan zijn "Het kan jou ook gebeuren", zegt directeur Roos Ykema tegen Hart van Nederland. "Als iemand zich niet verzet, heb je het misschien niet eens door."

De Koninklijke Marechaussee laat aan het AD weten dat de begeleiding van de Syriër op 'reguliere wijze' is verlopen. "Fixeren en het gebruik van geweld wordt enkel toegepast wanneer dit noodzakelijk is, en als het doel niet op andere wijze te bereiken is. Dat komt wel eens voor. Het uitgangspunt is dat we iedere begeleiding zo humaan, professioneel en veilig mogelijk uitvoeren", aldus de woordvoerder tegen de krant.