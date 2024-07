Habbo Hotel keert na bijna 20 jaar terug in klassieke vorm

Heb jij in je jeugd heel wat uren versleten in het spel Habbo Hotel en denk je er nog weleens met weemoed aan terug? Dan is er goed nieuws! Het klassieke ontwerp van het spel uit 2005 keert namelijk terug in de vorm van Habbo Hotel Origins.

Een van de ontwikkelaars van het spel, Macklebee, heeft op een oude server de verloren bestanden gevonden van de Habbo-variant uit 2005. En daardoor kan het spel nu in zijn klassieke vorm worden teruggebracht onder de naam Habbo Hotel Origins. Wie interesse heeft in een potje nostalgisch gamen, kan er sinds dinsdag mee aan de slag.

Dit jaar precies 35 jaar geleden werd de originele GameBoy gelanceerd. Een doorbraak, want met deze draagbare spelcomputer kon je ineens overal en altijd gamen, van op de wc tot in de tuin en van in de bus tot in het vliegtuig. Je ziet het in de video bovenaan.

Alleen voor volwassenen

Je hoeft trouwens niet bang te zijn dat je als 'ouwe rot' tussen allemaal piepjonge gamers belandt: Habbo Hotel Origins is namelijk 18+ en dus alleen voor volwassenen. Er wordt dan ook minder streng gemodereerd dan in de vorige Habbo-omgeving. Het doel van Origins is volgens de makers vooral om spelers de nostalgie van het spel te laten ervaren.

Om het spel zo natuurgetrouw mogelijk te houden aan het origineel uit 2005 wordt dan ook voorzichtig omgesprongen met wijzigingen en toevoegingen aan het spel. De regie komt in handen van de spelers. Zij mogen stemmen over de ontwikkeling en richting van het spel.

Habbo

Habbo werd in 2000 door twee Finse tieners bedacht en groeide al snel uit tot een populaire online game waarin spelers hun eigen karakter konden creëren en in de spelwereld hun eigen kamers konden inrichten en decoreren.