Groningse schaatsbaan dreigt te verdwijnen, wereldkampioen Joy Beune komt in actie

Het is onrustig in de Groningse schaatswereld. Na meer dan dertig jaar dreigt de ijshal bij Kardinge te verdwijnen. Er zijn ruim 15.000 handtekeningen opgehaald voor het behoud van de ijsbaan in sportcentrum Kardinge. Niemand minder dan wereldkampioen Joy Beune overhandigde die woensdag aan de gemeenteraad van Groningen.

Een hoop schaatsliefhebbers zijn woensdag samengekomen bij het gemeentehuis in Groningen om actie te voeren. "Al deze mensen willen dat de ijsbaan behouden blijft", zegt Hein Schepers van Behoud IJsbaan Kardinge tegen Hart van Nederland. "We hebben gehoord dat de ijsbaan te duur is, maar sporten levert ook geld op. Al die mensen die minder zorgkosten hebben en gezond zijn; je moet het tegen elkaar af zetten", zegt hij.

Daarnaast wijst hij op de nationale en succesvolle schaatstalenten die zijn opgegroeid met de ijsbaan in Kardinge. "Langebaanschaatsers Jenning de Boo, Renate Groenewold en shorttrackster Suzanne Schulting", somt Schepers op. "Dat zou je allemaal niet meer hebben als deze schaatsbaan verdwijnt."

Holland Cup

Ook langebaanschaatsster Joy Beune stond in haar jeugd op de Groningse ijsbaan. "Ik heb daar in mijn jeugd ontzettend vaak geschaatst. Ondertussen is het voor topsport ook een belangrijke baan voor het schaatsen dankzij de Holland Cup." Samen met Gronings schaatstalent Meike Veen overhandigde Beune de 15.000 handtekeningen woensdag aan de gemeenteraad.

De gemeente Groningen laat in een schriftelijke reactie weten te kijken naar samenwerkingen om de schaatsbaan toch te redden. "We spannen ons als college maximaal in om de ijsbaan in Kardinge te behouden, maar we zeggen ook: dat kunnen wij gewoon niet alleen aan betalen, daar hebben we anderen bij nodig."