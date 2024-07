Ex-verslaafden maken roeitocht van hun leven: in 24 uur van Den Helder naar Rotterdam

Roeien van Den Helder naar Rotterdam. Je moet er misschien niet aan denken en misschien vind je het roeiapparaat in de sportschool al zwaar en vermoeiend. Maar cliënten van een zorginstelling voor verslaafden zijn momenteel bezig aan de roeitocht van hun leven. Een tocht die geheel in het teken staat van hun herstel en beter blijven.

"Waarom we het doen, vragen we onszelf ook af. Maar het moraal is hoog", vertelt oud-marinier en organisator Adrie Sluimer. Hij begon in 2017 samen met andere mariniers met het roeien om van je verslaving af te komen. "Roeien helpt heel erg om van je verslaving af te komen. Zelf ben ik ook herstellende van een verslaving."

Wat roeien zo geschikt maakt om van je verslaving te komen is dat je alles samen doet. "Bij roeien doe je altijd in de wij-vorm, ben je te laat dan laat je het team in de steek. We trainen vier keer in de week. Daarom kunnen we 200km ook aan. We krijgen genoeg steun van iedereen dus ik verwacht dat het goed gaat komen", vertelt Sluimer verder.

Doelen in het leven

Ook de deelnemers hebben er zin in. "Ongeveer twee jaar geleden ben ik opgenomen voor verschillende verslavingen. Tijdens die opname kwam ik in contact met Adrie en dus met roeien", zegt Dirk.

En hoewel hij niet sportief is aangelegd haalt hij er veel uit. "Door het roeien ben ik weer teruggekomen in de maatschappij en heb ik weer doelen in mijn leven. Ik ben helemaal niet sportief dus we hebben hard getraind, de laatste drie maanden vier keer in de week. Het levert een hoop plezier op en een beetje spierpijn."

Ook deelnemer Audrey vindt het roeien leuk: Ik heb ook meegedaan aan de voorgaande edities. Oefening baart kunst dus tweehonderd kilometer kan ik ook aan. Ik ben een herstellende verslaafde en ik krijg heel veel energie van het roeien. Het zorgt ook voor binding."