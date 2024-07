Echte agenten of strippers? Gasten tuinfeest Badhoevedorp zijn in de war

Je staat op een tuinfeestje en ineens komen twee politieagenten binnenwandelen. Dat kan twee kanten op gaan: of je hebt iets verkeerds gedaan, of ze zijn stiekem iets anders van beroep. In Badhoevedorp dachten de gasten even aan de verkeerde kant.

Politieagent Johan Dubbeldam ging zaterdag aan het begin van de avond met een collega af op een melding van geluidsoverlast, plaats hij op X. Ter plaatse bleek het te gaan om een tuinfeest. "De poort was open, dus wij deden die open. Toen kwamen we terecht in een tuin vol gezellige mensen", laat hij weten aan Hart van Nederland.

Strippers?

Degene die het feest gaf, was even niet aanwezig. In plaats daarvan kwamen ze in gesprek met de gasten. "Wie heeft jullie besteld?", vroeg iemand. De agenten keken verbaasd op. De gasten hadden waarschijnlijk een extraatje verwacht op het feest. "Oh, ik dacht echt dat jullie kwamen strippen", zei degene toen. Die horen ze niet vaak, maar Dubbeldam zegt dat ze er wel om konden lachen.

Het geluid stond overigens ook wel erg hard. Met de jarige zijn vervolgens afspraken gemaakt om het geluid zachter te zetten.

Reacties

Het bericht van Dubbeldam op X kan rekenen op een stortvloed aan grappige reacties. "In zulke situaties zeg je gewoon 'ja'", schrijft iemand. Een ander zegt: "Kan ik jullie boeken? En hoeveel?" Ook wordt er gevraagd of ze het spelletje hebben meegespeeld.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Op bovenstaande video is de laatste ochtenduitzending van Hart van Nederland te zien.