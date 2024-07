Dit is de nieuwe Miss Nederland: 'Welbespraakt, authentiek en intelligent'

Amber Rustenberg is Miss Nederland 2024. In Studio21 in Hilversum koos de jury de 26-jarige Amber om haar warme persoonlijkheid en de manier waarop ze in het leven staat.

In het juryrapport wordt Amber "welbespraakt, authentiek en intelligent" genoemd. De nieuwe Miss Nederland staat volgens de jury zelfverzekerd en positief in het leven. Ze heeft een warme persoonlijkheid en straalt die ook uit op het podium.

Amber Rustenberg. Beeld: ANP

Kroon

Na de presentaties van de tien finalisten bleven aan het eind Amber en de 23-jarige Sofie Vellinga over. Uiteindelijk kreeg de 26-jarige Amber de sjerp uitgereikt door Miss Nederland 2023 Rikkie Kollé. Die plaatste daarna de kroon die het hele jaar in haar bezit was geweest op het hoofd van haar opvolgster.

De jury bestond dit jaar uit fotograaf William Rutten, Grazia- en Marie Claire hoofdredacteur Annelies Pijper, presentator Bart Ettekoven, scheidsrechter en officier van justitie Shona Shukrula, Miss Nederland 2022 Ona Moody en juryvoorzitter Monica van Ee, de directeur van Miss Nederland. Ook het aanwezige publiek had een stem. De finale werd gepresenteerd door Kim Kötter en Viktor Brand.

ANP