Zomertijd gaat dit weekend weer in: vergeet je klok niet te verzetten

In de nacht van zaterdag op zondag is het weer zover: Nederland schakelt over op de zomertijd. Om 02.00 uur gaat de klok een uur vooruit, en dat betekent dat we vanaf dat moment officieel de zomertijd ingaan. De nacht is daardoor een uurtje korter, maar daar staat tegenover dat het 's avonds langer licht blijft.

Het verzetten van de klok gebeurt elk jaar op de laatste zondag van maart. Het is ooit ingevoerd om optimaal gebruik te kunnen maken van het daglicht, al is er al jaren discussie over het nut ervan. Sommige mensen zeggen er last van te hebben, bijvoorbeeld doordat hun slaapritme in de war raakt. Toch blijft de maatregel voorlopig bestaan, ondanks eerdere plannen vanuit de EU om de klokverzetting af te schaffen.

De zomertijd duurt tot de laatste zondag van oktober, dan gaat de klok weer een uur terug.