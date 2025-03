Woekerprijzen voor ontstoppingen: zo herken je malafide loodgieters

Als je wc verstopt zit of je bijkeuken blank staat, is het zaak om zo snel mogelijk een loodgieter in huis te halen. In de blinde paniek kan het echter wel eens voorkomen dat je de verkeerde belt: een oplichter. Voor een 'simpele' ontstopping vragen zij torenhoge prijzen. Donderdag stonden zes verdachten terecht voor deelname aan een criminele organisatie die zich bezighield met malafide rioolwerkzaamheden.

Een echtpaar, twee broers en twee neven uit Almere zouden jarenlang tientallen miljoenen verdienen met rioleringswerkzaamheden bij hulpbehoevende mensen. Ze handelden onder de namen 24/7 Service-loodgieter en Ultimate Cleaning-Service en gaven opdracht aan louche loodgieters. Werkzaamheden werden vaak slecht uitgevoerd en klanten kregen na afloop extreem hoge facturen.

De verdachten, die in heel Nederland actief waren, maakten volgens het Openbaar Ministerie (OM) samen deel uit van een criminele organisatie. Ze worden verdacht van belastingfraude. Het OM stelt dat ze via hun nepfirma's onterecht omzetbelasting terugvroegen. Het geld werd naar verluid witgewassen en besteed aan luxe auto’s en andere dure aankopen.

Malafide rioolreinigers misbruiken veelal de bedrijfsnaam en het logo van het betrouwbare Riool Reinigings Service (RRS). Yvonne belde "de eerste de beste RRS", maar werd daarna bestolen:

2:53 Yvonne werd voor honderden euro's opgelicht door 'rioolreiniger'

Herkennen

De RRS laat aan Hart van Nederland weten dat zij klanten nadrukkelijk wijzen op hoe zij oplichting kunnen herkennen. "Wij vinden het van groot belang dat aan deze praktijken zo snel mogelijk een halt wordt toegeroepen. Iedere klant die de dupe wordt van malafide 'dienstverleners' is er één teveel."

Ook eerlijke monteurs zoals Jeremy Arendsen van Te Kloeze Riooltechniek, die je op bovenstaande video ziet, waarschuwen voor de werkwijze van deze oplichters. "Wij horen het geregeld dat er oplichters in het vak actief zijn", zegt hij tegen Hart van Nederland. "Oplichters vragen een x-bedrag aan meters. Maar dat is niet hoe het hoort."

Arendsen geeft een aantal tips om oplichting te voorkomen: "Goede bedrijven hebben bedrijfskleding aan. Er moet daarnaast reclame op de werkbus staan. En je moet pas een handtekening zetten bij het afronden, niet van te voren." Als je merkt dat het schort aan een van deze dingen, heb je mogelijk te maken met een oplichter.

De verdachten hoorden donderdag 24 maanden tot vier jaar cel tegen zich eisen. Op 6 maart wordt duidelijk welke straf de zes verdachten daadwerkelijk krijgen.