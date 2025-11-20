NVWA waarschuwt mensen met soja-allergie voor worstenbroodjes

Supermarkten Nettorama en Boni waarschuwen voor het ontbreken van het allergeen soja op het etiket van worstenbroodjes, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het gaat om worstenbroodjes die per zes stuks zijn verpakt en met houdbaarheidsdatum 01-02-2026. Die werden op woensdag 19 november verkocht. De NVWA adviseert mensen met een soja-allergie om de worstenbroodjes niet te eten.

De worstenbroodjes waar het om gaat. Beeld: Boni

