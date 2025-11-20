NVWA waarschuwt mensen met soja-allergie voor worstenbroodjes

Waarschuwen
Vandaag, 18:04
Supermarkten Nettorama en Boni waarschuwen voor het ontbreken van het allergeen soja op het etiket van worstenbroodjes, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Het gaat om worstenbroodjes die per zes stuks zijn verpakt en met houdbaarheidsdatum 01-02-2026. Die werden op woensdag 19 november verkocht. De NVWA adviseert mensen met een soja-allergie om de worstenbroodjes niet te eten.
De worstenbroodjes waar het om gaat. Beeld: Boni
Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo:
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.