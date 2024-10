Hoe gevaarlijk is het als je de 'giftige' druiven van de AH-terugroepactie toch eet?

Supermarkt Albert Heijn heeft de pitloze rode druiven, in 250 en 500 gram met code 44-G teruggeroepen, de vruchten zouden teveel ethefon bevatten. Een te hoge inname van de stof zou schadelijk zijn. Maar hoe gevaarlijk is het om die druiven te eten?

Een woordvoerder van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) legt uit dat er voor alle stoffen een grens wordt bepaald: "Dit wordt bepaald na het doen van dierproeven. Op basis van de grens in de dierenproeven wordt de grens voor de mens fors lager gelegd, omdat je echt nul risico wil. De druiven van de AH komen dus kennelijk boven die grens."

Waarom fabrikanten of supermarkten soms artikelen terugroepen, wordt in bovenstaande video uitgelegd.

De AH geeft aan dat het te hoge gehalte van ethefon schadelijk kan zijn. In hoeverre dit schadelijk is, legt het Ctgb uit: "Bij de dierproeven met ethefon is gebleken dat een te hoog gehalte ervoor zorgt dat een stofje die signalen van de ene zenuw naar de andere stuurt minder goed werkt. Maar iemand die een paar druiven uit het bakje van de AH heeft gegeten hoeft zich wat mij betreft geen zorgen te maken."

Wat is ethefon? Ethefon is een besproeiingsmiddel ter bevordering van de fruitgroei. Het helpt de plant met het omzetten van een groeihormoon, hierdoor groeit de plant sneller en blijft de plant langer goed. In Nederland is het stofje verboden om te gebruiken.

Wat te doen bij klachten?

Mocht je wel de specifieke druiven van de Albert Heijn gegeten hebben, kun je de volgende klachten ervaren: speekselvorming, tranenvloed, diarree, snellere darmwerking, buikkramp, vaker een volle blaas en een lagere eetlust.