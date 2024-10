Supermarkt roept Surinaamse puntjes terug om verkeerd etiket

Opletten geblazen mocht je onlangs Alledaags Surinaamse puntjes gekocht hebben bij Boon's Markt. De winkelketen roept een partij van de broodjes terug omdat er een verkeerd etiket opgeplakt zit. Daardoor staat het allergeen soja er niet op vermeld, terwijl dat er dus wel in zit.

Wie allergisch is voor de peulvrucht kan de broodjes dus beter niet eten, zo waarschuwt de supermarkt. Ze vragen de consumenten het product terug te brengen naar de winkel waar het gekocht is om zo het geld terug te krijgen. Ook kan er gekozen worden een nieuwe, goede zak met broodjes mee terug te krijgen.

Om welke gaat het?

Boon's heeft op haar site informatie geplaatst om welk product het precies gaat. Kopers moeten letten op de volgende gegevens, zoals die op de zak met daarin drie Alledaags Surinaamse puntjes staan:

EAN: 8715108225683

T.H.T.: 17-10-2024

Een EAN-code is een code waarmee een product geïdentificeerd kan worden. Omdat het verkeerde etiket op het product zit, is dus ook de EAN-code anders. Komen de gegevens op de zak overeen met bovenstaande gegevens? Dan heeft men te maken met de verkeerde broodjes en komen ze in aanmerking voor het omruilen.

Ook heeft Boon's Markt op haar site contactgegevens geplaatst waarmee men contact kan opnemen voor meer informatie.