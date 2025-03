Storing ABN AMRO verholpen, online betalingen via app weer mogelijk

Het is voor klanten van ABN AMRO weer mogelijk om betalingen te doen via iDEAL of de app van de bank. Door de storing, die vlak voor het middaguur begon, regende het klachten en meldingen op Allestoringen.nl. Inmiddels laat ABN AMRO weten dat de storing is verholpen.

Is Nederland klaar voor een cashloze samenleving? Ontdek het in de video bovenaan dit artikel.

Ondanks dat de bank aangeeft dat de storing voorbij is, ondervinden sommige klanten nog steeds problemen met de app. "Zou je het nogmaals willen proberen? De storing is opgelost. Inloggen zou nu of op korte termijn weer moeten lukken", valt te lezen op social media.

Klanten die woensdag de ABN AMRO-app openden, kregen direct een melding te zien. In een rood kader stond dat de bank te maken had met een storing. "U kunt helaas problemen ervaren met het regelen van uw bankzaken via de ABN AMRO-app, iDEAL en internetbankieren."

Op sociale media lieten meerdere klanten weten dat de storing op een slecht moment kwam: