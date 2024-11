Raihana (12) ernstig verbrand door ontploffende influencer-thermoskan

Samen met haar moeder Maris koopt de 12-jarige Raihana een thermoskan bij de Primark. Als ze dinsdagavond met hete thee op de bank zit gaat het mis, de dop van de thermos schiet uit het niets open en de thee komt over haar heen. "Ik stond in de keuken en hoorde een knal. De cup ontplofte over haar heen", vertelt moeder Maris aan Hart van Nederland.

Dit is niet de eerste online trend die kan leiden tot brandwonden:

1:49 Gevaarlijke TikTok-trend geeft tieners brandwonden

Op sociale media is de razendpopulaire 'stanley-cup' overal te zien. Deze grote thermosfles, verkrijgbaar in verschillende felle kleuren, kost ongeveer 50 euro. Ook de 12-jarige Raihana heeft de beker op sociale media opgemerkt. Samen met haar moeder Maris koopt ze een goedkopere variant bij de Primark. "Op de beker staat dat ze geschikt zijn voor zowel koude als warme dranken, dus ik dacht dat het geen kwaad kon," vertelt Maris.

Raihana is met ernstige brandwonden in het ziekenhuis opgenomen. Maris wil andere ouders waarschuwen: "Dit had voorkomen kunnen worden. Deze bekers zijn niet geschikt voor heet water." Haar dochter heeft veel pijn en krijgt dagelijks zorg. Over een week staat een bezoek aan de chirurg op de agenda. Het is nog onzeker of ze blijvende littekens aan het ongeluk zal overhouden.