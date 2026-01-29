PLUS roept gerookte zalmsnippers terug

Supermarktketen PLUS roept per direct Gerookte zalmsnippers van 150 gram terug. Het gaat om verpakkingen zonder houdbaarheidsdatum, met streepjescode 8718989970444.

Klanten krijgen het dringende advies het product niet te eten. Wie de zalm heeft gekocht, kan deze terugbrengen naar de winkel en krijgt het aankoopbedrag terug.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo: