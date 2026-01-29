PLUS roept gerookte zalmsnippers terug

Waarschuwen
Vandaag, 16:00
Supermarktketen PLUS roept per direct Gerookte zalmsnippers van 150 gram terug. Het gaat om verpakkingen zonder houdbaarheidsdatum, met streepjescode 8718989970444.
Klanten krijgen het dringende advies het product niet te eten. Wie de zalm heeft gekocht, kan deze terugbrengen naar de winkel en krijgt het aankoopbedrag terug.
Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo:
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.