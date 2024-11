PLUS haalt feestpakket met kaas uit schappen vanwege verkeerd zakje noten

De PLUS haalt het product 'Feestelijk PLUS Camembert met uienchutney' uit de schappen. Volgens de supermarkt bevat het pakket een zakje notenmix in plaats van walnoten. Daardoor kloppen de allergenen die op het pakket staan niet meer.

In de notenmix zitten namelijk ook cashewnoten, hazelnoten en amandelen. Als je een allergie hebt voor een van deze noten, kan het eten ervan gezondheidsproblemen veroorzaken.

Het gaat om de producten met houdbaarheidsdatum 19-12-2024 en streepjescode 8718989929992. De PLUS vraagt klanten om het product terug te brengen naar de winkel, je krijgt het aankoopbedrag dan terug.