Experts voorspellen piek in tekenbeten komende weken

In de komende weken worden waarschijnlijk meer mensen dan anders gebeten door teken. Het hoogtepunt van het tekenbeetseizoen valt samen met het begin van de zomervakantie, verwachten onderzoekers van de universiteit in Wageningen en van het RIVM.

Jaarlijks zijn er ongeveer 1,5 miljoen tekenbeten. Voor de meeste mensen is dat ongevaarlijk, maar ongeveer 27.000 mensen krijgen er de ziekte van Lyme van. Dat gebeurt als de teek eerder besmet is geraakt met een bacterie bij het opzuigen van bloed van sommige dieren. Een tekenbeet kan het hele jaar door gebeuren, maar volgens het RIVM is er in de afgelopen weken een toename te zien.

In de eerste helft van het jaar waren er juist relatief weinig tekenbeten. Het aantal meldingen bij de Tekenradar van het RIVM lag 39 procent lager dan gemiddeld. Het instituut denkt dat dit komt door slecht weer in het voorjaar, waardoor "mensen minder in het groen waren".

Klachten

Bij de ziekte van Lyme kunnen mensen een rode ring of vlek krijgen op de plek waar de teek heeft gebeten. Ook kunnen ze koorts, spierpijn, huid-, zenuw- en hartklachten krijgen. Van de 27.000 mensen per jaar die de ziekte oplopen, krijgen er ruim duizend langdurige klachten.

